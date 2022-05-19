"Кокаїнові інтелектуали", – Подоляк про звернення МЗС Росії до ВООЗ про здачу Україною зброї

У Кремлі вирішили звернутися до ВООЗ, щоб Україну змусили скласти зброю та не чинити опір так званій "спецоперації". В Офісі Президента вже охрестили російських дипломатів "кокаїновими інтелектуалами".

Ось що значить суттєва залежність від спеціальних стимуляторів, – Подоляк

Відповідну заяву у своїх соціальних мережах зробив заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував звернення МЗС Росії до ВООЗ з проханням вплинути на Україну, щоб та не чинила опір російській агресії.

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Подоляк наголосив на абсурдності звернення російських дипломатів, які хочуть, щоб українці погодилися на насильство над ними.

Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там безунітазно бухати,

– написав заступник глави ОП.

Він зауважив, що це чистий російський абсурд та дипломатична деменція. За словами Подоляка, міжнародні зв'язки Росії найближчим часом обмежаться Білоруссю та Еритреєю.

"Ось що значить суттєва залежність від спеціальних стимуляторів. І ось що значить дедалі більша міжнародна ізоляція. Скоро дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, у яких можна буде скиглити: "Хай уже вони складуть зброю, ну, будь ласка, інакше в нас нічого не виходить", – додав він.

Разом з тим, заступник Андрія Єрмака вважає, що у ВООЗ таки можуть допомогти Кремлю. Як сказав Подоляк, росіянам можуть організувати колективне психіатричне обстеження.

Цинічні заяви Росії гальмують мирні переговори

Михайло Подоляк в ефірі каналу "Рада" заявив, що такі заяви МЗС Росії шкодять переговорному процесу між Україною та Росією, який наразі призупинений.

Зокрема, він звернув увагу на безглуздість заяв глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, щоб лікарі сказали українцям, аби ті склали зброю.

Яка адекватність? Які переговори можуть бути з людьми, які десь перебувають в іншому всесвіті?,

– заявив заступник Єрмака.

Подоляк підкреслив, що переговорний процес з Росією може йти в конструктивному руслі, якщо в Кремлі перестануть вживати стимулятори, знизять агресивність пропаганди та зрозуміють наслідки війни проти України.

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