"Коктейлі" на замовлення: Winetime та Goodwine допомагають в боротьбі проти окупанта

Мережі популярних магазинів також допомагають в боротьбі з окупантами. Зокрема, Winetime вже готує "смачні коктейлі" для російської армії.

Про це обидні мережі розповіли на своїх інстаграм-акаунтах.

До теми Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу

Як Winetime та Goodwine допомагають в боротьбі проти окупанта

Команда Goodwin активно збирає їжу з магазинів та кав’ярні мережі, готує напівфабрикати, пакує продукти, формує продуктові набори та передає все для нацгвардії, медикам та усім, хто потребує допомоги, зокрема для "Охматдит" та Жулянського блокпоста.

Своєю чергою Winetime готує "фірмові коктейлі", які будуть направлені до наших захисників, а працівники хед-офісу готують їжу для бійців територіальної оборони в Києві.

Як бізнеси допомагають українській армії / Фото Winetime та Goodwine

Текст публікації goodwine:

Наша команда активно збирає їжу з магазинів goodwine, наших ресторанів @lucky.restaurant @chefs.tbl та кав'ярні @yellowplacecoffee, готує напівфабрикати, пакує продукти, формує продуктові набори та передає все для нацгвардії, медикам та усім, хто потребує допомоги, зокрема для «Охматдит» та Жулянського блокпосту.

Дякуємо всім волонтерам, які беруть активну участь.

На найближчі кілька днів всі наші ресурси та машини для перевезення продуктів підключені. На цю годину це наша максимальна потужність.

Текст публікації winetime.ua:

Важкі часи вимагають правильних рішень. Ми не можемо стояти осторонь і мовчки спостерігати за ситуацією вдома.

Тому за власною ініціативою готуємо «фірмові коктейлі», які направимо до наших захисників.

Закликаємо інші українські бізнеси долучитись до цієї ініціативи. Разом – ми сила. Все буде Україна.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.