Колаборант та бойовик-терорист з угруповання "Сомалі": СБУ провела чергові затримання

Служба безпеки України продовжує затримувати посіпак ворога на нашій території. Нашим спецслужбам вдається затримувати усіх, хто сприяв російським окупантам.

СБУ відзвітувала про чергові затримання тих, хто працює на користь ворога. Колаборантів виявляють по всій території України.

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Затримані колаборанти

Учора, 18 березня, Служба безпеки України провела три затримання. У Рівненській області спецпризначенці затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

У Дніпровській області СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українских міст.

У Вінницькій області бійцям "Альфа" вдалося схопити бойовика так званої "ДНР". Чоловік служив "сапером" у терористичному угрупованні "Сомалі".

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