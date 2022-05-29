Колаборант Стремоусов заявив, що "референдум" хоче проводити вже наступного року

Російський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що поки "референдум" на Херсонщині не будуть проводити. Мовляв, приєднувати окупований регіон до Росії тепер уже хочуть наступного року.

Конкретна дата чи навіть місяць, коли Кремль хоче анексувати цю область – невідомі. Проросійський "посадовець" спілкувався про це із іноземними журналістами 28 травня.

До теми Гауляйтер закриває Херсонщину на виїзд та переходить на московський час

Риторика колаборанта різко змінилася

Цей Стремоусов є заступником голови псевдоадміністрації Херсонської області. Коли його напряму запитали, коли можуть провести "референдум", гауляйтер зміг відповісти, але без особливої конкретики.

До осені цього (Анексії – 24 канал) не буде. Ми готуємо адміністративну систему, а вже наступного року подивимося, яка ситуація,

– сказав колаборант.

Слід зауважити, що його риторика суттєво змінилася. Ще 11 травня він просив Путіна одразу приєднати область до складу Росії. Мовляв, "референдумів не буде", бо це непотрібно.

Однак зараз він вже говорить, що все ж буде якесь "голосування". Проте кремлівський посіпака каже, що до цього часу потрібно "навести порядок у Херсонській області".

Що відомо про цього колаборанта

Стремоусов влаштовував проросійські мітинги в Херсоні навіть до початку війни. Окрім цього, часто порушував закон і вчиняв протиправні дії. Зокрема, 5 квітня 2018 року у Херсоні на працівників СБУ напали сепаратисти. Згодом Катерина Гандзюк повідомила, що на чолі нападників стояв саме цей сепаратист.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стремоусов без вагань почав активно співпрацювати з окупантами. Вже 4 березня 2022 року стало відомо, що він погрожує російським ув'язненням кожному, хто хоч якось виступає проти "русского міра".

17 березня Херсонська обласна прокуратура повідомила, що відкрила проти колаборанта кримінальне провадження. Його звинуватили у держзраді, за яку зазвичай дають 15 років ув'язнення.

А ось підпілля вирішило, що його варто просто вбити. Тому за голову колаборанта пропонують 500 тисяч гривень.

Чому могли зірватися плани Стремоусова

Коли він казав про "наведення порядку", ймовірно, мав на увазі неуспіхи росіян на Півдні. 28 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники просунулися на Херсонщині. Вони пішли в атаку та знищили там значну кількість ворогів.

Після цього окупанти були змушені почати відступ. Вони відійшли назад і зайняли нові позиції. Проте тепер росіяни там обороняються на невигідних рубежах.

Зауважте – росіяни дуже швидко втікатимуть з Херсона: дивіться відео