Колаборант, який проголосив себе "головою" Козачої Лопані, отримав підозру

Чоловіку, який оголосив себе "головою" Козачої Лопані та допомагав військам Росії, повідомили про підозру.

Українцю Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

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Згідно з даними слідства, у Козачій Лопані, що в Харківській області, чоловік перейшов до російського ворога та добровільно отримав посаду "голови адміністрації смт Козача Лопань Харківської області".

Підозрюваний надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку в Козачій Лопані осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів. Він налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відомо, що він агітував місцевих мешканців до лояльного ставлення до окупаційних військ та до країни-агресорки Росії.

Також він повідомляв російським ЗМІ про можливість проведення референдуму на територіях, які окупували російські військовослужбовці.

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