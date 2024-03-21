Колишні сусіди, вчителі чи лікарі: як українці допомагають росіянам викрадати дітей

Окупувавши українські міста, Росія після 24 лютого 2022 року створила там окупаційні адміністрації, у яких "працюють" колаборанти. Окрім того, Кремль вдався до створення так званих "комісій зі справ неповнолітніх та захисту їх прав".

24 Канал розповів у тексті, що часто в ці "комісії" входили зрадники, які входили до керівництва району чи міста, так звані "спеціалісти відділів служби опіки та піклування", "дільничі поліцейські", лікарі, вчителі та психологи.

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Як росіяни викрадали дітей з України

Головним завданням, яке всюди ставили перед "комісіями", був пошук дітей у віці від 0 до 6 років. Для їх фактичного викрадення у родин та переправлення до Росії,

– повідомив журналіст.

Дивіться документ про створення окупантами комісії зі справ неповнолітніх при "військово-цивільній адміністрації Куйбишевського району Запорізької області":



Колаборанти буквально полюють на дітей на окупованих територіях / Скриншот документа з пошти окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області

Ба більше, колаборанти та окупанти, згідно з даними документів та кримінальних справ, які розслідує Служба безпеки, майже ніколи не намагались захистити українських дітей, які постраждали через атаку росіян.

Працівники так званих "комісій" шукали родини воїнів АТО чи нинішніх захисників України, щоб забрати в них дитину як покарання за опір.

Зокрема, окупанти примусово відправили спочатку до "Мелітопольського центру психологічної реабілітації дітей", а згодом до "тимчасового піклувальника" з Маріуполя 12-річну Яну К. Дитину забрали у матері через те, що тато дівчинки служив у ЗСУ.



Колаборанти забрали доньку у матері, бо її тато захищає Україну / Скриншот із пошти окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області

У селищі міського типу Розівка на Запоріжжі до повномасштабної війни жили понад 3 тисячі осіб. З серпня 2022 року по липень 2023 року Росія викрала з цього населеного пункту 12 дітей. Проте викрадених дітей може бути більше, адже окупанти почали вивозити їх з початку окупації.



Щонайменше 12 дітей колаборанти викрали з родин лише у невеличкому населеному пункті на Запоріжжі / Скриншот документів окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповідав 24 Каналу, що подібні випадки траплялися всюди на окупованих територіях. Рішення про відбір дітей формально приймали зовсім не росіяни, а місцеві мешканці-члени "комісій", які співпрацювали з окупантами.

Проте ці "адміністрації" незаконні, тож і рішення про депортацію дітей також злочинні. Не мали права вороги вивозити дітей й з наших дитячих будинків, які росіяни захопили до 2022 року. Тож причетні колаборанти мають отримати реальні тюремні терміни, проходитимуть співучасниками воєнних правопорушень у справі Міжнародного кримінального суду.

Так, підозрюваними вже проходить:

депутат держдуми Ігор Костюкевич,

керівник окупаційного "департаменту охорони здоров'я Херсонської області" Вадим Ільмієв,

"очільниця" місцевого будинку дитини;

російська депутатка Яна Лантратова,

дружина керівника "Справедливої Росії" Сергія Миронова Інна Варламова.

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Адже росіянки, за даними слідчих, у вересні – жовтні 2022 року організували депортацію 48 українських дітей з окупованого Херсона нібито на "оздоровлення" у санаторіях Криму та "лікування" в лікарнях Росії. Незалежна комісія ООН у власному звіті визнала, що такі переміщення є воєнним злочином росіян.



Звіт незалежної комісії ООН про викрадення дітей з херсонського дитячого будинку

Підозри вже отримали:

"міністр охорони здоров'я" та "міністр доходів та зборів" квазіутворення на Донеччині, які вивозили дітей "відпочити до таборів",

колаборантка з Криму, що допомогла росіянам депортувати понад 1000 українських дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки. Зокрема, вона перевозила та розміщувала їх під виглядом "добровільної евакуації". Такими дітьми були переважно сироти та діти, чиїх батьків вороги незаконно затримали під час спроби виїхати із зони бойових дій.

Насильницька депортація українських дітей до Росії – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов'язково повинен відповідати за них особисто,

– запевняв очільник СБУ Василь Малюк.