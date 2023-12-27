Уже нікому не потрібні: яку долю готує Росія колаборантам у Мелітополі

Колаборантів, які зрадили Україну, загарбники масово звільняють із різних посад у тимчасово окупованому Мелітополі. Усе через те, що вони нікому не потрібні.

Про це 24 Каналу розказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що росіяни масово завозять із Росії гауляйтерів. Їх призначають на ті чи інші посади.

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"Якщо раніше ми хоча б бачили, що є поодинокі випадки колаборації, нині ми таких зовсім не бачимо", – наголосив Федоров.

Хтось із колаборантів виїжджає до континентальної Росії, а дехто – у треті країни. Деякі зрадники залишаються у тимчасово окупованому Мелітополі, але живуть "тихим життям" та ховаються від усього.

Є багато випадків, коли ворог зрадників саджає у в'язницю через те, що вони прокралися або ще щось порушили. Або ворог робить це навмисно, аби залякати усіх інших,

– сказав міський голова Мелітополя.

Спротиву стало більше

Іван Федоров наголосив, що 2023-й рік не приніс ворогу спокою на тимчасово окупованій території. Росіяни очікували, що вони зможуть "побороти спротив" та змусити місцевих "змиритися з окупацією".

Однак спротив навпаки посилюється. Місцеві жителі продовжують його тим, що не беруть російські паспорти та не погоджуються віддавати дітей до ворожих шкіл. Також вони не переоформлюють житло та не отримують російські номерні знаки на авто.

"Ворог так і не отримав сприяння наших мешканців", – сказав міський голова Мелітополя.

Спротив у тимчасово окупованому Мелітополі: новини