Прихильники ординського світу не мають критичного мислення. Історія повторюється щоразу.

Історичні паралелі

Коли Чингісхан обложив Бухару, він не зміг взяти її з нальоту штурмом, тому написав мешканцям міста: "Той, хто на нашому боці, перебуває у безпеці".

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Жителі Бухари розділилися на дві групи. Перші відмовилися підкорятися Чингісхану, а другі погодилися.

Зрадники не потрібні нікому

Чингісхан написав тим, хто погодився йому підкоритися: "Якщо ви допоможете боротися з тими, хто відмовився, ми довіримо вам ваше місто". Отже, вони виконали його наказ, і між двома групами спалахнула війна.

Зрештою, "прихильники Чингісхана" перемогли, але великим потрясінням стало те, що завойовники взяли до рук зброю та почали їх вбивати.

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І тут Чингісхан сказав слова: "Якби вони були вірні, то не зрадили б своїх братів заради нас, коли ми були для них чужими".

Мораль: той, хто зрадив один раз, зрадить і другий.

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