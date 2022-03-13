Колаборантів переслідуватимуть, а "референдум" – нікчемний, – ОП про дії окупантів у Херсоні
13 березня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Окупанти у Херсонській області хочуть провести так званий "референдум". Однак будь-які схожі ініціативи Росії є абсолютно нікчемними.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Мовиться також про ініціативи щодо фіктивних сесій місцевих рад та роздачу паспортів в окупованих містах Півдня.
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За словами Подоляка, російські війська покинуть територію України, а колаборанти обов'язково отримають кримінальне переслідування.
Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах Півдня України: Херсоні, Каховці, Генічеську – абсолютно нікчемні,
– наголосив радник глави ОП.
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