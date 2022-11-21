Росіяни вивезли сотні колаборантів з Херсонщини та Запорізької області в Крим
Джерело:Центр національного спротиву
Російські загарбники тікають з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Вони беруть з собою місцевих колаборантів.
Зазначають, що окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
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Колаборантів перевозять до Криму
Йдеться не лише про колаборантів, а й членів їх сімей. Їх розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності.
Раніше загарбники евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.
Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.
Окупанти тікають з Нової Каховки
Після новин про звільнення Херсона, зрадники почали тікати з окупованої Нової Каховки. Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава.
Окупаційна влада повідомляла, що колаборантів та їх родин евакуюють з міста у бік Арабатської стрілки.
Зокрема, йшлося про евакуацію родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для них виділили два автобуси.Зверніть увагу! Більшість провідних експертів зазначають, що вже цієї зими українські військові можуть звільнити Крим. Міністерство оборони прогнозує, що війна може закінчитися весною.