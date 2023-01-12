Колишня мер Сімферополя святкувала Різдво під українські колядки, – ЗМІ

З жовтня 2019 по лютий 2021 року Олена Проценко працювала з росіянами та була міською головою окупованого Сімферополя. Під час повномасштабної війни вона святкує з родичами Різдво під колядки українською.

Відео з сімейним святом колаборантки опублікували в інстаграмі. Проросійські телеграм-канали пишуть, що такий вчинок Проценко є "публічною демонстрацією старих звичок, який викликав негативну реакцію в Криму".

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Пропагандисти зазначили, що на відео сама Проценко та її чоловік, який є колишнім полковником української міліції. Вони з іншими родичами слухають колядку у виконанні львівського гурту "Пікардійська терція".

Сім'я колаборантів святкує Різдво: дивіться відео

Міс Криму окупантів заспівала повстанську пісню

Восени "Міс Крим-2022" Ольга Валєєва з подругою співала "Червону калину" та опублікувала відео. За це Валєєву оштрафували на 40 тисяч рублів, а її подруга отримала арешт на 10 діб.

Після цього окупанти у Криму заявили, що "Червона калина" є екстремістською і порівняли її з текстом Адольфа Гітлера "Майн кампф".

"Червону калину" створила австрійська влада, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ", – заявив очільник злочинного парламентського комітету із культури Микола Волков.