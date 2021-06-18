Колесо від вантажівки "відірвало" руку: на Рівненщині трагічно загинув пішохід

У місті Березне, що на Рівненщині, трапився трагічний інцидент. Під час руху від вантажівки відлетіло колесо, воно влучило у чоловіка, який ішов неподалік.

Колесо "відірвало" пішоходу руку. Його терміново госпіталізували. На жаль, медикам не вдалося врятувати чоловіка.

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Травми були несумісні з життям

Померлому чоловіку було 45 років. За інформацією медиків, які прибули на місце аварії, колесо влучило у ділянку його правої руки.

Лікарі встановили попередній діагноз – травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча.

Постраждалому надали необхідну медичну допомогу та доставили до Березнівської центральної районної лікарні. О 19:00 стало відомо, що він помер.

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Що кажуть у поліції