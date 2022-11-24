Роботи тривали цілу ніч: коли у Києві повернуть світло

Віталій Кличко розповів, що наразі триває активна робота, аби повернути Київ до нормального життя. У Міненерго прогнозують, що світло повернеться в українську столицю вже до вечора 24 листопада.

Мер Києва розповів, що роботи над відновленням світла та водопостачання у Києві тривали вночі та продовжилися вдень 24 листопада. Водопостачання вже вдалося повернути.

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Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність,

– заявив Кличко.

Яка ситуація зі світлом

Герман Галущенко – міністр енергетики – розповів, що ситуація має покращитися до вечора. Необхідно, щоб запрацювали усі АЕС. Тоді постачатимуть енергію до мережі. Тоді суттєво скоротиться дефіцит.

Чому цього разу світло відновлюють довше

В Укренерго наголосили, що цього разу світло відновлюють довше, адже російська терористична атака 23 листопада відрізнялася від попередніх.

Цього разу ціллю атаки 24 листопада були переважно об'єкти генерації. Удари спричинили системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Наразі Укренерго робить усе можливе, аби повернути блоки електростанцій в роботу. Окрім того, застосовують резервні схеми заживлення споживачів.

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