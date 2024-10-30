Байден хоче піти на піку: чи дадуть США дозвіл на удари по Росії після виборів

Через тиждень у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Однак Джо Байден ще матиме час, щоб дозволити Україні бити по Росії далекобійною західною зброєю, незважаючи на те, хто переможе Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що для України у період після 5 листопада й до інавгурації нового президента може відкритися певне вікно можливостей.

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Коли для Байдена буде вигідний час для ухвалення рішення

Насамперед вікно можливостей пов'язане з тим, що штаб Гарріс зніме з Байдена певні обов'язки. Крім того, якщо переможе Трамп, то умовно з 5 листопада розпочнеться новий виток протистояння між демократами та республіканцями й треба буде показати максимум активності.

Все одно Байдену треба ж завершувати політичну кар'єру на піднятому градусі, тому я думаю, що насправді такі рішення мають більше шансів бути ухваленими, ніж знову Байден буде вдаватися в мемуари й казати, що він вже нібито переміг Владіміра Путіна,

– мовив Чаленко.

Перемога кандидата від республіканців дасть можливість Байдену ухвалити необхідні рішення до інавгурації нового президента. Якщо ж переможе Гарріс, то вона може сказати, що це рішення попередника й вона до нього не має відношення.

У цій ситуації потенціал є, але питання, чи використають його. Очевидно, що на Сполучені Штати та Німеччину тиснуть інші партнери щодо надання дозволу на удари західним далекобійним озброєнням по території Росії. Найактивніше тут працює Велика Британія,

– зауважив політолог.

Нагадаємо, міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі сказав, що рішення щодо далекобійного озброєння має бути ухвалене до зими.

Зверніть увагу! На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Джозеф Байден може дати Україні дозвіл на удари вглиб Росії одразу після 5 листопада, коли відбудуться президентські вибори у США.

Може бути різний сценарій

Сполучені Штати використовують різні тактики під час співпраці з Україною. Одна тактика, коли спочатку ухвалюється політичне рішення, потім два – три місяці відбувається його реалізація.

А є ситуація обернено-пропорційна, наприклад, як було з касетними та фугасними ракетами ATACMS. Лише через місяць після того, як Україна вперше використала фугасні ATACMS сказали, що надали дозвіл.

Можливо, вже йде якась підготовка, але ми цього не знаємо, тому й апелювати до такої можливості теж не можемо. Але хотілося б в листопаді отримати позитивні сигнали,

– додав Чаленко.

До слова, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що США мають якомога швидше надати дозвіл на удари по Росії. На його думку, ця ситуація схожа з ухвалюванням рішення щодо надання Україні літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.