Якщо щось буде, то в жовтні, – боєць ЗСУ Карась оцінив загрозу наступу з білорусі

В Україні вже кілька місяців обговорюють можливий наступ білоруських військ, проте вони лише проводять навчання біля кордонів. Боєць ЗСУ припустив, що якщо білорусь таки вирішить піти на Україну, то, ймовірно, це буде вже восени.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він наголосив, що у питаннях загрози з білорусі треба довіряти оцінкам розвідки та Офісу Президента.

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За його словами, наразі немає жодних переживань щодо наступу з боку білорусі.

"Білоруська армія може наступати 2 чи 3 ешелоном за "русскіми ванічками". Їм сподобався Чорнобиль, вони знову туди хочуть. Хай може вже собі там воюють з нашими чупакабрами", – жартує військовий.

Карась зазначив, що аби білоруси могли наступати, їм треба ще близько 10 – 20 тисяч російських військових, які б йшли попереду. "Але немає і цих 10 тисяч в росії. Вони зараз на Херсонщину перекидають війська з Слов'янського напрямку", – розповів боєць ЗСУ.

Тому, на його думку, поки білорусь абсолютно не становить загрози для України. Вони просто розтягують наші війська, відволікають увагу та створюють паніку.

Якщо там щось і буде, то хіба аж на жовтень. Але я не знаю, де в них можуть взятися такі війська для цього,

– підсумував Карась.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Карасем: відео 24 каналу



До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація впродовж тижня залишається контрольованою. Ознак того, що з білорусі готується наступ, немає, але є загроза провокацій.

Водночас залишається загроза і ракетних та авіаційних обстрілів з боку білорусі. Вона продовжуватиметься ще щонайменше 3 місяці. Додамо, що зранку 28 липня з території білорусі по Україні було випущено близько 25 ракет. Моменти потрапили на фото.