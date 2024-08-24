Дощі накриють всю Україну: дата вже відома

Найближчими днями в Україні буде тепло та сонячно. Опади очікуються лише на Південному Сході й у тимчасово окупованому Криму. Втім, згодом дощі можуть накрити всю територію України.

Так, коли саме чекати опадів, якою буде погода в останній тиждень серпня, передає 24 Канал.

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Коли будуть дощі в Україні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, з 23 по 26 серпня. Буде переважно без опадів. Тільки на Південному Сході в суботу, у неділю й понеділок в Криму подекуди короткочасний дощ, гроза.

Температура 24 серпня у західних, північних, місцями центральних областях вночі +11 – +16 градусів, вдень +26 – +31. На решті території України вночі +17 – +22, вдень +29 – +34.

Далі, 25 й 26 серпня, в Україні вночі +15 – +22 градуси, вдень +29 – +34. Однак, у південній частині, місцями центральних і східних областях сильна спека, зокрема, +35 – +38 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 27 серпня опади очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.

До речі, вже в середу, 28 серпня, дощі можуть накрити всю територію України.

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Орієнтовний прогноз на 28 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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