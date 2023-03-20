Військовий експерт назвав три фактори, що можуть завадити весняному контрнаступу ЗСУ

Військові експерти та аналітики повідомляли, що український контрнаступ може початися вже в середині – наприкінці весни. Однак є ймовірність, що ЗСУ не встигнуть підготуватися до весни, і контрнаступ може буде перенесений на літо або навпаки – він почнеться раніше запланованого.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що крім основного плану, можуть бути й додаткові в разі, якщо щось піде не так.

"Корективи можливі внаслідок того, що змінюється бойова ситуація, можуть виникати певні обставини, події, що можуть змінитися, і за місяць ми вже можемо обговорювати дещо інший сценарій, можливо, про те, що наш контрнаступ навпаки пришвидшиться", – додав експерт.

Що може вплинути на контрнаступ ЗСУ

Перш за все зараз швидкість контрнаступу напряму залежить від швидкості постачання західної зброї та техніки Україні, наголосив Мусієнко. Бойові дії залежать від постачання боєприпасів, танків тощо.

Мовиться не про одну чи дві роти танків, чи танковий батальйон. Мовиться про те, що Україні необхідно щонайменше отримати те, про що говорив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час попереднього "Рамштайну" – це 150 – 170 танків,

– підкреслив мовець.

По-друге, до контрнаступу мають бути готові українські резерви. Мовиться про належну кількість підрозділів, які зараз не беруть участі в активних бойових діях, а перебувають за кордоном на полігонах країн НАТО і проходять відповідний вишкіл та навчання.

По-третє, можуть з'явитися так звані "чорні лебеді" (непрогнозовані події - 24 Канал), зауважив Мусієнко. Вони можуть стосуватися як однієї, так і іншої сторони цієї війни.

Сказати, що наступ буде 9 травня – це дуже добре, але нам варто розуміти, що може бути і план Б, що це не станеться 9 травня, а, можливо, станеться пізніше; і план С, що це, можливо, буде ще пізніше; і план D, що це, можливо, станеться навіть раніше 9 травня,

– резюмував Мусієнко.

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