Знекровлюємо ворога до отримання західної техніки: майор ЗСУ спрогнозував наш контрнаступ

Збройні Сили України наразі вимотують сили російських окупантів. Коли ж до України почне прибувати західна техніка, то наші захисники будуть готові до контрнаступальних дій.

Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, наразі на певних ділянках фронту можливе зовсім невелике просування ворога.

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Які сили ворога на Донбасі

Гетьман зазначив, що біля Кремінної зосереджене велике угруповання російської армії – до 120 тисяч осіб, 2 тисяч одиниць важкої техніки та до 700 стволів артилерії.

Така сама велика кількість окупантів, за його словами, перебуває біля Вугледара. Водночас під Бахмутом бойові дії здійснює дещо менше російське угруповання.

Пробитися до Ізюма, Лимана та Слов'янська вони поки що не можуть. Ми там тримаємо оборону,

– сказав військовий аналітик.

Він припускає, що, можливо, ворог ще не кинув туди весь резерв та спостерігає за тим, що відбувається біля Бахмута, щоб потім посилити якісь наступальні дії в районі Кремінної чи Вугледара.

Гетьман прокоментував ситуацію на фронті та припустив, коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу: дивіться відео

Коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Майор запасу ЗСУ зауважив, що ми були готові до подібних дій, наш Генштаб та військове керівництво попереджали, що на певних ділянках фронту можливе незначне просування противника.

Але це не треба сприймати як поразку, це треба сприймати як тактичну оборону, вимотування ворога,

– заявив Гетьман.

Це, наголосив він, робиться для того, щоб знекровлювати сили окупантів. Коли ж ми отримаємо західну техніку, то за місяць – два, тобто у квітні або радше у травні, будемо готові до наших контрнаступальних дій.

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