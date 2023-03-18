Переводимо противника в оборону, – військовий експерт припустив, яким буде контрнаступ

Відомо, що Україна готується до контрнаступу, отримує західне озброєння та техніку. Натомість теперішнє завдання ЗСУ – максимально знесилити ворога і перевести в оборону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. Він зауважив, що напрямки основних та додаткових контрнаступальних дій визначатиме безпосередньо військове командування України.

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Росіяни уже давно втратили можливості для проведення наступальних операцій, підкреслив Самусь. Останніми місяцями вони займалися тактичними діями на різних напрямках, в Бахмуті, Вугледарі, Авдіївці, Кремінній. А потім, певно, планували перейти до оперативних дій.

Однак навіть на тактичному рівні ворог уже не може просуватися вперед, зауважив мовець.

Україна планує контрнаступ, однак це не означає, що він першочергово відбуватиметься саме на Бахмутському напрямку чи в районі Вугледара. Це невеликі ділянки фронту, на яких росіяни сконцентрувалися, намагаючись виконати свої тактичні завдання. В України завдання свої,

– наголосив Самусь.

Готуються операції на масштабному рівні

В рамках спецоперації з деокупації української території головні та додаткові напрямки контрнаступу будуть визначатися українським командуванням.

Експерт наголосив, що важливо те, що зараз українська оборона зупинила противника, і тепер той переходитиме до оборони. Тобто українська армія може проводити тактичні дії на Донбасі, і разом з тим готувати операції на масштабнішому рівні, на більшій частині фронту, на зовсім інших напрямках

На Донбасі зараз українська армія виконує дуже важливе завдання – переводить противника в оборону і, можливо, на деяких напрямках буде його відкидати. Там де є можливість його знищити, ослабити, відкинути на менш вигідні рубежі, це буде робитись,

– резюмував Самусь.

Самусь припустив, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ: дивитись відео

Підготовка України до контрнаступу