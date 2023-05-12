Росія обрала шлях війни – ми будемо потужними в бою, – Зеленський про способи досягнення миру

Український лідер вчергове окреслив, за що борються ЗСУ та усі громадяни нашої держави у війні з Росією. Водночас Володимир Зеленський зазначив, який "мирний діалог" з ворогом є найбільш ефективним.

У свіжому інтерв'ю президент України наголосив, що з Росією можна говорити лише з позиції сили, адже у Кремлі вважають, що "мають право" розпоряджатися долею інших людей. Також, за його словами, ми, зокрема, боремось за те, аби у сусідній державі не вважали, що Україна – "частина їхньої території".

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Єдиний підхід

Український лідер констатував, що для нас як нації важливі цінності свободи, а мотивують людей, з-поміж іншого, наступальні дії, які призведуть до миру в нашій державі та, вочевидь, у всій Європі.

На жаль, з Росією, окрім як силою, миру домогтися неможливо. Має бути результат застосування відповідних сил на полі бою. Вони не розуміють нічого, окрім такого підходу. Що ж, вони обрали шлях війни. Тож ми будемо потужними на полі бою,

– заявив Зеленський.

Окрім того, він сказав, що діалог зі західними партнерами будується на рівних – себто без "погляду згори". Тому й Зеленський не відчуває, що є певний тиск з Європи чи США щодо потенційного контрнаступу Збройних Сил.

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