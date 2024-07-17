Спека послабшає, але ще не всюди: синоптики назвали дату
Джерело:Укргідрометцентр
Аномальна спека триває. Втім, очікується, що вже незабаром температура повітря нарешті знизиться.
Коли й у яких областях чекати похолодання, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Коли буде похолодання
В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Зазначили, 17 липня в Україні, 18 – 19 липня на більшій частині території, крім західних і північних областей, утримається спекотна погода.
Вночі +20 – +26. вдень сильна спека +35 – +39 градусі; у південній частині, більшості східних і центральних областей подекуди надзвичайна спека +40 – +41.
18 – 19 липня на Заході та Півночі країни спека дещо послабшає,
– зазначили синоптики.
До речі, 17 липня у західних, північних і Вінницькій областях, 18 – 19 липня в більшості областей подекуди пройдуть короткочасні дощі, грози, також вдень місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Зауважимо, що напередодні в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що похолодання почнеться з західних і північних областей. Однак, воно не буде різким. Далі спека спадатиме й на Півдні.
"Якщо до цього близько +40, то буде +35. Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека", – підкреслила експертка.
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Температура на метеостанції й побутових термометрах відрізняється
- Наталія Птуха також розповіла, що температура вимірюється на спеціально облаштованих метеомайданчиках, віддалених від будь-яких забудівель максимально, на скільки це можливо.
- На висоті 2 метрів розташовується спеціальна психрометрична будка з білими жалюзями. Всередині термометри або датчики, які фіксують температуру повітря, яка їх оточує.
- "Це саме та реальна температура повітряної маси, яка надійшла на нашу територію. А ось те, що в місті, або біля будинків, або взагалі під прямими сонячними променями, там, звичайно температура може бути набагато вищою. Це абсолютно нормально", – наголосила експертка.
- Додала, що в кожній точці міста температура буде трішечки різною. Адже десь затінок, але додатково впливає асфальт, наприклад, або якісь будівлі, або ще щось, там просто сонце потрапило на термометр.
- До речі, температуру на побутових термометрах спрогнозувати неможливо. Її ніхто у світі й не прогнозує.
- "Міста в нас завжди називають островами тепла. Температура в середмісті вища там, де забудови, кам'яні джунглі", – наголосила Птуха.