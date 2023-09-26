Як довго в Україні ще буде тепло та сонячно: коли чекати похолодання

Вересень плавно добігає кінця. Втім, ще трохи порадує українців своїм теплом. Згодом температура все ж знизиться.

Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що кінець вересня буде теплим та сонячним. Коли знизиться температура, пише 24 Канал.

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Чи буде найближчим часом сильне похолодання

Кібальчич зазначив, що на території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3 – 6 вище за кліматичну норму. На Півдні певною мірою погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру.

Крім того, через тривалу відсутність дощів у більшості областей збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах.

Зауважимо, що за прогнозом Кібальчича, упродовж тижня стовпчики термометрів вночі сягатимуть переважно +10...+15 градусів. На узбережжі морів до +18. Натомість вдень в Україні очікується 23 – 28 градусів тепла.

Цікаво, що похолодання, ймовірно почнеться вже з 1 жовтня. Однак, різкого та сильного синоптик поки не прогнозує.

У неділю, 1 жовтня, у зв'язку з проходженням слабо вираженого холодного фронту, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9…+14, вдень +19…+24,

– зазначив Кібальчич.

Лише на Півдні, за прогнозом синоптика, ще буде до +27 градусів.