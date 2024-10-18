Заморозки будуть відходити: коли в Україні знову потепліє

Найближчі кілька діб в Україні ще буде утримуватися прохолодна погода з заморозками. Втім, уже незабаром температура знову зросте.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха назвала дату потепління.

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Коли буде потепління

Експертка розповіла, зо вночі 18 – 19 жовтня в Україні, крім Південного Сходу, 20 жовтня навіть крім узбережжя морів, але там на поверхні ґрунту можуть бути, а от на більшості території заморозки очікуються й у Повітрі. Інтенсивність 0 – -3 градуси.

Втім, вдень, через прояснення, температура буде утримуватися в межах +7 – +13 градусів. Лише на Закарпатті до +16.

За прогнозом синоптиків, прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися в Україні до 20 – 21 числа. Далі очікується певне зрушення в синоптичних процесах. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша, відносно тепліша повітряна маса в порівнянні з тією, яка є зараз, надійде до території нашої держави.

Сподіваємося, що десь 21 – 22 числа заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо. Буде в межах +2 – +7 градусів,

– наголосила Наталія Птуха.

Також висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, або якщо й будуть, лише на поверхні ґрунту й досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати.

Тому що до +15 в принципі повітря може прогріватися, принаймні ось 23 – 24 числа більш така комфортна буде погода,

– сказала синоптикиня.

Втім, +20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на Півдні ще може пригріти до +18.

"Але не більше. Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода. Буде спокійно", – підсумувала Птуха.