Коли в Україні закінчаться морози й почнеться весняне потепління

Березень підходить до завершення, а на вулиці значно холодніше, ніж було в кінці лютого. Українці з нетерпінням чекають на весняне потепління, однак в багатьох регіонах досі є заморозки, а іноді й морози.

В інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що наприкінці тижня в Україні вже може бути тепліше. Однак вночі подекуди досі може бути близько 0.

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Коли можна чекати на +15 градусів тепла

Наталія Птуха повідомила, що наприкінці тижня в Україні буде тепліше.

За даними Укргідрометцентру, в період 21 – 22 березня вдень температура ще коливатиметься в межах +5 – +10 градусів тепла. А ось на 23 та 24 березня очікується, що вона підніметься навіть до +15 градусів.

Синоптикиня зауважила, що поки що це максимум, який прогнозується.

Чи остаточним буде потепління

Наталія Птуха наголосила, що кліматична ситуація ще може змінитися з понеділка. Сильних морозів синоптики не очікують, однак наразі не можна говорити про остаточне потепління.

Ми не можемо говорити, що з наступного тижня будуть вищі чи набагато вищі показники. Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів. Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов,

– сказала Наталія Птуха.

Вона зауважила, що наразі третя декада березня. Тому якщо якісь морози чи сильні затоки холоду знову будуть, то це вже буде дещо аномально.