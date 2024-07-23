Короткі війни тривають пів року, потім – десятиліттями: як довго ще може воювати Росія

Західні аналітики заявили, що Росія має намір воювати проти України ще 10 років. За ці роки економіка країни-агресорки повинна повністю розвалитись.

Такі довгі війни можуть тривати лише завдяки економіці, яка повністю працює на війну, однак не може робити це завжди. Таку думку 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Україна у вигіднішому становищі через допомогу союзників.

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Як довго ще може воювати Росія

За словами Світана, війни поділяються на два типи:

Коротка – країна, яка нападає або обороняється має запаси техніки, боєприпасів та використовує їх. Такі війни тривають до пів року, обидві країни практично вичерпують всі запаси.

Так було 2 роки тому, коли росіяни витрачали 70 тисяч снарядів за день, всю авіацію та техніку, поки не вийшли на нульові складські запаси. Окупанти так змогли протриматись до осені 2022 року. Запасів України ж вистачило на 3 місяці.

Десятилітня – така війна триває, якщо швидко не закінчується. Тут вже кожна країна використовує внутрішні резерви та йде війна на їх виснаження. Тоді вся економіка країн чи країни працює на війну.

Саме на такий режим повністю перейшла країна-агресорка. Якраз до 10 років в такому темпі зможе працювати економіка окупантів. Ймовірно, що саме про таку ситуацію говорять західні аналітики.

До 2030 року Росія буде розпадатись через внутрішні проблеми, а саме економічні, політичні, людські. Однак воювати ще ці всі роки вони зможуть,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Україні потрібно буде воювати цей час, адже зупинити Росію неможливо. За словами Світана, механізм зупинки розширення імперії є лише один – розвал самої імперії. В нашій країні ситуація набагато краща, адже нас підтримують приблизно 50 країн світу.