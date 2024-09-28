Де вже наприкінці вересня може йти сніг

У частині України очікується відчутне зниження температури. Ба більше, вже наприкінці вересня можливий сніг.

Де й коли саме чекати снігу, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Погода на місяць: чи буде жовтень теплим і дощовим

Сніг в Україні

Експертка зауважила, що на високогір'ї вже після проходження атмосферного фронту, після неділі, можуть бути прояви досить-таки осіннього характеру погоди. Подекуди очікуються не те, що заморозки, але відчутне зниження температури.

Якщо говорити саме про високогір'я Карпат 30 вересня навіть подекуди може мокрий сніг пролітати, але це ще досить локально й тільки на високогір'ї. І температура впродовж доби +1 – + 6 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Втім, уже 1 жовтня там знову без опадів. Вночі також +1 – +6 градусів, а вдень +4 – +10 градусів.

Тобто локальне зниження до 0 градусів уже, звичайно, може розпочинатися, але поки що ще не масово і не так тривало. І тільки поки що на високогір'ї Карпат,

– наголосила синоптикиня.

Зверніть увагу! Вранці 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський вже зафіксували 0 градусів.