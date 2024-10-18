Коли чекати снігу: чи засипле Україну вже у жовтні
В останній день вересня на високогір'ї Карпат випав сніг. Він утримується там і зараз.
Коли чекати снігу не лише в Карпатах, – на брифінгу в Media Center Ukraine відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
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Коли буде сніг
Синоптикиня зазначила, поки що такого снігу, щоб утримувався покрив, ще не буде. Ба більше, до кінця жовтня взагалі без опадів.
Якраз-таки в перших числах листопада буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно, за розрахунками, які є на сьогодні, може утворитися циклон. І вже принести опади змішаної фази. Тобто дощ, подекуди з мокрим снігом,
– наголосила Наталія Птуха.
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До речі, уже незабаром заморозки відступлять. Синоптикиня назвала дату потепління. Також розповіла, якою буде погода до кінця жовтня.