Коли будуть перші заморозки

Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Йому властива загальна тенденція зниження температури, послаблення грозової діяльності й поступова перебудова синоптичних процесів.

У перший місяць осені можливі заморозки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Заморозки у вересні

Кібальчич зазначив, що у вересні заморозки в повітрі відзначаються зазвичай у другій і третій декадах. Однак, у Карпатах й подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді.

Синоптик прогнозував, що цього року аномально тепла, сонячна й суха погода збережеться в Україні принаймні до середини вересня.

Також писав, що циклонічна діяльність і атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами Балканського півострова, акваторією Чорного моря в районі Туреччини, Кавказу та Піренейського півострова. Тут очікуються зливи з грозами й поривчастим вітром.

За прогнозом Кібальчича, завдяки впливу циклонічності над Чорним морем, у південній половині України, у Приазов'ї та Криму порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та з грозами.

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Враховуючи очікувані циркуляційні особливості атмосфери, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені (коли середньодобова температура стійко опускається нижче +15 градусів) відбудеться не раніше третьої декади. На Півдні та на Закарпатті літо триватиме упродовж усього вересня, зауважив синоптик.

Також додав, що після 13 – 16 вересня можливий розвиток висотної улоговини над Північною та Центральною Європою та поступове її зміщення на схід. На тлі таких змін температура повітря в Україні "відчутно знизиться" і наблизиться до середньої багаторічної норми.

Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня переважно у північно-західних областях (особливо, на Поліссі), а також у високогірній частині Карпат,

– спрогнозував синоптик.

Кібальчич зазначив, що середньомісячна температура повітря у вересні на переважній частині України передбачається в межах +15 – +20 градусі, у Карпатах +13 – +14, що приблизно на 1,5 – 2 градуси вище за кліматичну норму.