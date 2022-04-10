Коли на ЧАЕС зникла електрика, працівники налякали росіян, що за 14 годин станція вибухне

Коли зникла електрика на Чорнобильській електростанції, працівники були змушені налякали окупантів, що за 14 годин станція вибухне.

Окупанти привезли багато солярки, щоб протримати нас 2 дні. Про це розповіла працівниця ЧАЕС Людмила Козак.

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Вся техніка, яка стояла вздовж Києва, була без солярки. Окупанти зливали її.

Чому окупанти так заметушились

Жінка зізналась, що довелось налякати загарбників.

Ми їх трошки налякали, що в них є 14 годин, після чого ця арка злетить у повітря, і будемо зустрічатись всі на небі,

– розповіла Людмила.

Вона додала, що окупанти рятували таким чином себе, і працівників заодно.

Нагадаємо, окупанти вийшли з території ЧАЕС 31 березня. Вони утримували працівників в заручниках понад місяць.

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