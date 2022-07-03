Розслаблятися зарано, – Куюн назвав місяці, коли чекати пікове навантаження на пальне

Україна поступово насичує ринок пального. Проте експерти заявляють, що розслаблятися поки зарано. Адже попереду буде знову пікове навантаження на пальне, тож може виникнути дефіцит.

Про це 24 каналу розповів експерт, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Він каже, що зараз є прорив на ринку пального.

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На його думку, "розрядити" ситуацію дозволило скасування державного регулювання цін на пальне в кінці травня.

"Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість імпортерів в Україні зараз у 2,5 разів більша, ніж було до війни", – сказав Куюн.

Коли чекати пікове навантаження на пальне

Але експерт каже, що розслаблятися зарано, надалі ситуація з пальним буде залишатися напруженою.

В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше,

– заявив Сергій Куюн.

Він пояснив, що на ці місяці – з серпня по жовтень – будуть жнива, буде збільшений експорт, а це навантаження на транспортну інфраструктуру.

За його словами, коли в країні війна, то може статися будь-що, не можна виключати якісь сценарії.

"Ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Нещодавно знову були удари по нафтопереробних заводах, тоум тут не можна нічого виключати", – відповів він

Окрім того, як зазначив Куюн, зараз весь світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального.

Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне,

– підсумував експерт.

До слова, перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що аби розв'язати проблему дефіциту, потрібно і надалі збільшувати обсяги імпорту.

За словами Свириденко, на Заході України вже майже відсутні черги на АЗС, а ринок – повністю насичений. Наразі працюють над тим, щоб досягти такого рівня запасів і на Сході.

Додамо, що середня ціна на пальне станом на 1 липня така:

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

Бензин А-92 – 49,50 гривні;

Дизельне паливо – 56,38 гривні.

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