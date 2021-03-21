Коли пандемія відступить: глава BioNTech назвав терміни зняття локдауну

Вже до кінця літа 2021 року більшість країн Європи та США скасують жорсткий локдаун. Попри це, деякі обмежувальні заходи таки залишаться.
Джерело:Welt am Sonntag
Такий прогноз озвучив генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін. Водночас він вважає, що не варто поспішати зі скасуванням локдауну.
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Він переконаний, що певні карантинні обмеження все ж продовжать діяти у світі. І наразі важко передбачити, як довго це триватиме. Також глава BioNTech зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще щонайменше через рік.
У багатьох країнах Європи й у США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун,
– заявив Сахін.
Раніше Сахін прогнозував, що до нормального життя люди повернуться до зими 2021 – 2022 років.Цікаво! Експерти ВООЗ дійшли висновку, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.
Додамо, в опитуванні понад 100 імунологів, дослідників інфекційних хвороб та вірусологів, проведеному Nature Portfolio, майже 90% фахівців заявили, що COVID-19 стане ендемічною хворобою. Такою як, наприклад, грип.
Це означає, що COVID-19 може залишитися ще одним вірусом, з яким нам доведеться жити, але соціальне дистанціювання та носіння масок на такому рівні, як сьогодні, не буде постійним. Про це пише CNBC з посиланням на професорку Інституту імунології La Jolla Еріку Оллманн Сафір.