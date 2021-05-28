У Мінкульті назвали, коли й де можна буде побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика

В Україні вперше за понад 300 років опиниться оригінал Конституції Пилипа Орлика. У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що його експонуватимуть у Софійському соборі в Києві.
Оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської. Вона триватиме з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.
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Що відомо про виставку
За даними Мінкульту, на виставці можна буде побачити Конституцію, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції та булаву з Лінчопінгської міської бібліотеки, яка за легендою належала Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі.
Вони експонуватимуться у 2 виставкових вітринах.Довідка. Конституцію Пилипа Орлика уклали у 1710 році у місті Бендери, що в нинішній Молдові. Тоді гетьман підписав документ, який визначав права й обов'язки усіх членів війська. Він став основою для формування 3 гілок влади: законодавчої (Генеральна Рада), виконавчої (гетьман і генеральна старшина) та судової (Генеральний суд).
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У Мінкульті також зазначили, що ціну на вхідний квиток до Софії Київської можуть змінювати, зважаючи на суспільний інтерес.
Що цьому передувало
- Міністерство закордонних справ України за дорученням Володимира Зеленського звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документа.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що переговори були складними й на оригінал Конституції Швеція спершу не погоджувалася.
- Наразі латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції – тека "Справи Козаччини".