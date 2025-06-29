Помер Ігор Калинець: коли та де відбудеться прощання з письменником і дисидентом

У суботу, 28 червня, у віці 85 років відійшов у вічність Ігор Калинець – видатний поет, письменник, дисидент і багаторічний політв'язень радянських таборів. Прощання з почесним громадянином міста Львів розпочнеться в понеділок, 30 червня.

Деталі повідомила донька покійного Дзвінка Калинець-Мамчур, передає 24 Канал. У родини та близьких є особливе прохання до тих, хто планує відвідати церемонію.

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Коли відбудеться чин похорону

Парастас і прощання з Ігорем Калинцем відбудеться в понеділок, 30 червня, о 19:00 в Архикатедральному соборі святого Юра (площа святого Юра, 5). У вівторок, 1 липня:

о 12:00 – чин похорону, прощання в Архикатедральному соборі святого Юра;

о 13:30 – загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (площа Ринок);

о 14:00 – поминальне віче та поховання на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав Перемоги й переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би Він: не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ,

– написали рідні.

Реквізити волонтерської ініціативи "Львівський Лицар" можна знайти за посиланням.