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24 Канал Новини України Помер Ігор Калинець: коли та де відбудеться прощання з письменником і дисидентом
29 червня, 13:56
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Помер Ігор Калинець: коли та де відбудеться прощання з письменником і дисидентом

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Парастас за Ігорем Калинцем відбудеться 30 червня в Архикатедральному соборі святого Юра, а похорон – 1 липня.
  • Родина просить не приносити квітів, а натомість переказати гроші для ЗСУ через ініціативу "Львівський Лицар".

У суботу, 28 червня, у віці 85 років відійшов у вічність Ігор Калинець – видатний поет, письменник, дисидент і багаторічний політв'язень радянських таборів. Прощання з почесним громадянином міста Львів розпочнеться в понеділок, 30 червня.

Деталі повідомила донька покійного Дзвінка Калинець-Мамчур, передає 24 Канал. У родини та близьких є особливе прохання до тих, хто планує відвідати церемонію.

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Коли відбудеться чин похорону

Парастас і прощання з Ігорем Калинцем відбудеться в понеділок, 30 червня, о 19:00 в Архикатедральному соборі святого Юра (площа святого Юра, 5). У вівторок, 1 липня:

  • о 12:00 – чин похорону, прощання в Архикатедральному соборі святого Юра;
  • о 13:30 – загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (площа Ринок);
  • о 14:00 – поминальне віче та поховання на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав Перемоги й переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би Він: не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ,
– написали рідні.

Реквізити волонтерської ініціативи "Львівський Лицар" можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у лютому на Прикарпатті у віці 95 років пішов з життя зв'язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Він був останнім свідком і учасником національно-визвольної боротьби.