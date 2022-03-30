Коли діяв моніторинг, перевищення радіації було в понад 7 разів, – Крамаренко про ЧАЕС

Востаннє, коли діяв моніторинг, перевищення радіації на ЧАЕС було в понад 7 разів. Такі дані були станом на 25 лютого.

Наразі система моніторингу не працює. Про це розповів голова Держагентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Євген Крамаренко.

Важливо Питання виводу військ Росії з ЧАЕС і ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях, – глава МАГАТЕ

Тому інформації про перевищення радіації немає.

Яка ситуація в Чорнобилі

Крамаренко додав, що станція живиться з Білорусі. На іншій території зони відчуження відсутнє електропостачання.

Крім ЧАЕС, у зоні є низка пунктів заховання радіоактивних відходів. Вони не менш небезпечні, ніж сама станція. Наразі невідомо, що відбувається і там.

До теми – МАГАТЕ більше не має зв'язку із системами моніторингу на ЧАЕС: