Коли діяв моніторинг, перевищення радіації було в понад 7 разів, – Крамаренко про ЧАЕС
30 березня 2022 , 18:24Читать новость на русском
Востаннє, коли діяв моніторинг, перевищення радіації на ЧАЕС було в понад 7 разів. Такі дані були станом на 25 лютого.
Наразі система моніторингу не працює. Про це розповів голова Держагентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Євген Крамаренко.
Важливо Питання виводу військ Росії з ЧАЕС і ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях, – глава МАГАТЕ
Тому інформації про перевищення радіації немає.
Яка ситуація в Чорнобилі
Крамаренко додав, що станція живиться з Білорусі. На іншій території зони відчуження відсутнє електропостачання.
Крім ЧАЕС, у зоні є низка пунктів заховання радіоактивних відходів. Вони не менш небезпечні, ніж сама станція. Наразі невідомо, що відбувається і там.