Коли фарбувати яйця на Великдень: аби не порушити звичаї і не наразити рідних на небезпеку

За християнською традицією перед Великоднем господині роблять крашанки та писанки. Цей ритуал є улюбленим для багатьох українців. Це не просто традиція, процес має сакральне значення для вірян.

24 Канал розповідає, коли фарбувати крашанки цьогоріч, аби не порушити християнських вірувань та оскільки це продукт, який швидко псується, вберегти рідних від харчових отруєнь. Зауважимо, що у православних вірян Великдень настане 5 травня, наразі ж триває Страсний тиждень.

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За церковними традиціями, писанки на Великдень роблять у ті ж дні, що й печуть паску. Відтак, фарбувати яйця можна у Чистий четвер або Велику суботу. Разом із паскою у Велику суботу крашанки несуть святити до церкви.

Яйця здавна були символом зародження нового життя. Пасхальне яйце є символом Гроба Господнього.

До слова, фарбувати яйця перезпосередньо перед святом потрібно і тому, щоб уникнути харчових отруєнь.

Як фарбувати яйця

Традиційно крашанки варять у лушпинні цибулі. Сучасні господині мають безліч лайфхаків, як пофарбувати яйця у різні кольори за допомогою натуральних барвників. Зокрема, для цього використовують куркуму, чай каркаде, сік буряка та синю капусту.



Сучасні українці фарбують яйця у різні кольори, не лише червоні / Фото Unsplash

А якщо часу та бажання бракує, то промислових фарбарвників у супермаркетах вистачає, а в просторах інтернету – цікавих способів, як їх декорувати.

Які кольори обрати

. Крашанками називають однотонні яйця, а писанками – розписані вручну. "Класичні" крашанки мають жовто-коричневий колір.

Найчастіше фарбують крашанки у гірчично-червоний колір, залежить від насиченості лушпиння цибулі. З цим, імовірно, пов'язана легенда про Марію Магдалину. Після Воскресіння Христа вона розповіла про це імператору Тиберію, але той не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". І в ту ж хвилину яйце, яке тримала Марія, – почервоніло.