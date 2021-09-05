Коли гроші під матрацом – це не добра історія, – "слуги" про нюанси закону щодо декларування

У "Слузі народу" пояснили нюанси закону про податкову амністію. Під неї підпадають люди, які накопичили готівку, а також заробітчани.

У назві закону є слово "добровільно". Про це розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська в ефірі одного з українських телеканалів.

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Можна сплатити невеликий податок

Однак депутатка порекомендувала людям задекларувати доходи. Вона зазначила, що можна сплатити податок за ставкою 5%, а не 19,5%. Чиновниця назвала це подарунком.

Взагалі, коли гроші лежать під матрацом – це не дуже добра історія ні для економіки України, ні для людей взагалі,

– наголосила Кінзбурська.

Вона додала, що багато людей не можуть пояснити, звідки у них накопичення.

Кого стосується закон