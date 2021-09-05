Коли гроші під матрацом – це не добра історія, – "слуги" про нюанси закону щодо декларування

5 вересня 2021 , 19:31
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У "Слузі народу" пояснили нюанси закону про податкову амністію. Під неї підпадають люди, які накопичили готівку, а також заробітчани.

У назві закону є слово "добровільно". Про це розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також У податковій розповіли, чи варто включати криптовалюту в "нульову" декларацію

Можна сплатити невеликий податок

Однак депутатка порекомендувала людям задекларувати доходи. Вона зазначила, що можна сплатити податок за ставкою 5%, а не 19,5%. Чиновниця назвала це подарунком.

Взагалі, коли гроші лежать під матрацом – це не дуже добра історія ні для економіки України, ні для людей взагалі,
– наголосила Кінзбурська.

Вона додала, що багато людей не можуть пояснити, звідки у них накопичення.

Кого стосується закон

За словами депутатки, податкова амністія стосується людей, які накопичили готівку, а також заробітчан.

Кінзбурська зазначила, що в Україні дуже поширені випадки, коли люди отримують зарплатню в конвертах.

"Якщо в людини є гроші, і вона не може пояснити, де вона їх взяла, якщо з них не сплачувались податки, то цей закон на неї розповсюджується. Це добра історія", – підсумувала нардепка.

Податкова амністія: головне

  • Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами активів та сплати одноразового збору до бюджету.
  • Закон має на меті вивести з тіні доходи, приховані від оподаткування. Ініціатива повинна залучити в економіку додаткові ресурси.
  • Важливим у законі є те, що людина навіть не повинна підтверджувати джерела своїх доходів.
Автор: Ольга Музика