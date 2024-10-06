Кадиров першим зрадить Путіна: якими є стосунки Чечні з Кремлем

Російському диктатору Владіміру Путіну необхідна людина, яка в беззаперечному підпорядкуванні керуватиме Чечнею. І вона є – це Рамзан Кадиров.

Тому глава Кремля навряд замінить його кимось іншим. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що Кадиров поки зручний Путіну.

Дивіться також Є носієм важливої інформації: яка доля чекає на Кадирова у разі розвалу Росії

Коли Кадиров може зрадити Путіна

На думку Яковенка, Рамзан Кадиров не становить жодної загрози для російського диктатора. Принаймні до моменту, поки Владімір Путін має силу.

Щойно у Кремлі почнеться колотнеча, глава Чечні першим його зрадить. Така у нього натура. Якщо ключова суть Путіна – це бандит та карний злочинець з початку 1990-х років, то головний соціальний статус Кадирова – зрадник.

Саме завдяки цьому Кадиров та його батько змогли отримати владу, коли запродали визвольний рух Чечні й перейшли на бік окупантів, себто імперської армії,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Відповідно наступного разу також зрадить. Лише потрібно, аби Путін дещо ослаб. Найближчим часом, імовірно, цього не відбудеться. Ситуація зрозуміла, тому карати Кадирова не будуть.

Цікаво! Російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов поділився сенсаційним інсайдом: олігарх Сулейман Керімов та голова адміністрації Владіміра Путіна Антон Вайно замовили вбивство глави Чечні Рамзана Кадирова.