Уже невдовзі Китай може напасти на Тайвань: директор ЦРУ назвав дату

Увесь світ також прикутий до ситуації навколо Тайваню. У будь-який момент Китай може напасти на нього. І директор ЦРУ розповів, коли це може статися.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зробив прогноз щодо нападу Китаю на Тайвань. В інтерв'ю він також розповів, до чого тут Росія.

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Між Китаєм і Росією тісні стосунки

На цьому зробив акцент Бернс. Він зауважив, що лідери обох держав – Сі Цзіньпін і Владімір Путін – упродовж останніх років змогли сформувати тісні партнерські відносини. Цей момент вони озвучили і під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді очільники країн зустрілися та "проголосили безмежну дружбу".

Однак, виявляється, що це партнерство насправді має певні обмеження, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просить під час війни в Україні,

– наголосив Бернс.

У Китаю свої плани

За запевненнями директора ЦРУ, Цзіньпін уважно стежить за війною в Україні. Воно й не дивно, адже президент Китаю має свої плани. Тож не дивно, що він не поспішає допомагати Росії озброєнням.

Я думаю, що жоден іноземний лідер не приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах,

– додав Бернс.

Чому Україні важливо перемогти

Перемога України дозволить не лише повалити путінський режим. Вона ще й може запобігти війні Китаю проти Тайваню. Бо наразі в Пекіні заявляють про "об'єднання" без використання сил.

Але ж усі розуміють, що Сі Цзіньпін продовжує підготовку до повномасштабної війни. І на це рішення може вплинути ситуація в Україні. Якщо наша держава не встоїть, то спокус напасти на Тайвань у лідера Китаю буде значно більше.

Ми знаємо, що він також доручив своєму військовому керівництву бути готовим до 2027 року розпочати війну. Що далі ми заходимо в поточне десятиліття, то більшими є ризики військового конфлікту,

– підкреслив Бернс.

Китай може поглинути Росію