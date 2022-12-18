Уже невдовзі Китай може напасти на Тайвань: директор ЦРУ назвав дату
Джерело:PBS
Увесь світ також прикутий до ситуації навколо Тайваню. У будь-який момент Китай може напасти на нього. І директор ЦРУ розповів, коли це може статися.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зробив прогноз щодо нападу Китаю на Тайвань. В інтерв'ю він також розповів, до чого тут Росія.
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Між Китаєм і Росією тісні стосунки
На цьому зробив акцент Бернс. Він зауважив, що лідери обох держав – Сі Цзіньпін і Владімір Путін – упродовж останніх років змогли сформувати тісні партнерські відносини. Цей момент вони озвучили і під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді очільники країн зустрілися та "проголосили безмежну дружбу".
Однак, виявляється, що це партнерство насправді має певні обмеження, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просить під час війни в Україні,
– наголосив Бернс.
У Китаю свої плани
За запевненнями директора ЦРУ, Цзіньпін уважно стежить за війною в Україні. Воно й не дивно, адже президент Китаю має свої плани. Тож не дивно, що він не поспішає допомагати Росії озброєнням.
Я думаю, що жоден іноземний лідер не приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах,
– додав Бернс.
Чому Україні важливо перемогти
Перемога України дозволить не лише повалити путінський режим. Вона ще й може запобігти війні Китаю проти Тайваню. Бо наразі в Пекіні заявляють про "об'єднання" без використання сил.
Але ж усі розуміють, що Сі Цзіньпін продовжує підготовку до повномасштабної війни. І на це рішення може вплинути ситуація в Україні. Якщо наша держава не встоїть, то спокус напасти на Тайвань у лідера Китаю буде значно більше.
Ми знаємо, що він також доручив своєму військовому керівництву бути готовим до 2027 року розпочати війну. Що далі ми заходимо в поточне десятиліття, то більшими є ризики військового конфлікту,
– підкреслив Бернс.
Китай може поглинути Росію
- Таку думку висловив політолог Олег Саакян. Він переконаний, що наразі не йдеться про "поглиблення" співпраці Пекіна та Москви. На його думку, у Китаю абсолютно інші інтереси зараз.
- Мовиться про скуповування та прибирання до рук усього, що погано лежить. Таким чином Китай буквально поглинатиме Росію, а також збільшуватиме свій вплив на неї.
- Інший політолог Микола Давидюк нагадав про трьох стратегічних партнерів Росії. Мовиться, власне, про Китай, Німеччину, а також Туреччину. Водночас, переконаний він, Україна може мінімізувати ці партнерства. Для цього наша держава може скористатися своїми дипломатичними зусиллями.
- До слова, якими б не були відносини між Росією та Китаєм, але певні розбіжності таки є. До прикладу, останній заборонив ввозити до країни-агресорки стратегічно важливі процесори. Зауважимо, що вони використовуються у військово-промисловому комплексі.