Військовий облік: чому оголошують у розшук, як це виявити і що робити далі

Якщо ви порушили правила військового обліку – вас можуть оголосити в розшук. Позбутися цього статусу можливо, але доведеться або сплатити чималий штраф, або з’явитися до ТЦК особисто.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Міноборони України на запит "Української правди".

Дивіться також Військовий облік до 18 років: коли потрібно йти в ТЦК та що варто знати призовникам

В яких випадках можуть оголосити в розшук за порушення військового обліку

У Міноборони повідомили, що за порушення правил військового обліку у розшук можуть оголошувати таких осіб:

громадяни, які не стали на військовий облік після досягнення відповідного віку (18 років);

українки, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту, і не стали на військовий облік;

громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов’язані стати на військовий облік і не зробили цього;

громадяни, які перебувають на військовому обліку, не проживають за зареєстрованим місцем проживання та не повідомили про це ТЦК;

громадяни, що отримали повістку, не з’явились до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

громадяни, які отримали направлення на ВЛК, не пройшли комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;

громадяни, які після оновлення даних і проходження ВЛК, отримали повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з’явились до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

Як знятися з розшуку ТЦК

Новий законопроєкт №12093 суттєво змінює процедури накладення штрафів і зняття з розшуку ТЦК. У ньому було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які включають ситуації, коли протокол про адміністративне правопорушення може не складатися.

Також передбачено можливість дистанційного розгляду справи, накладення штрафу та його оплати за недотримання правил військового обліку.

Після отримання відповідної заяви начальник ТЦК приймає рішення про накладення штрафу, що не вимагає присутності військовозобов'язаного. Особі надається 30 днів на оплату штрафу, мінімальна сума якого становить 17 тисяч гривень. Однак, якщо сплатити протягом 10 днів – діє знижка 50%.

Оплачений штраф стає підставою для зняття з розшуку, а також для видалення відповідної позначки у застосунку Резерв+.

Також людину знімають з розшуку, якщо вона самостійно приходить до ТЦК – це анулює причини для її розшуку.