Не залежить від календаря: синоптик назвав чітку умову для настання метеорологічної осені

Метеорологічна осінь в Україні поки не настала, попри поступове зниження температури. Синоптики пояснили, за якими показниками визначають її початок.

Детальніше розповів синоптик Іван Семиліт в бліцінтерв'ю для "РБК-Україна".

Як синоптики дізнаються, що настала метеорологічна осінь?

Метеорологічна осінь в Україні поки не настала. За останні дні в окремих регіонах навіть фіксували температурні рекорди. 9 вересня в Івано-Франківську повітря прогрілося до +30 градусів, у Луцьку – до +30,8, у Львові – до +30,7, а в Ужгороді – до +30,9. 10 вересня у Вінниці зафіксували +29,6 градуса.

Водночас синоптики очікують поступового похолодання. Найближчими днями в Україну надходитиме прохолодніше повітря, однак його буде недостатньо для фіксації початку метеорологічної осені. За словами Семиліта, її визначають не за календарною датою, а за середньодобовою температурою.

Метеорологічна осінь вважається такою, що настала, коли середня температура повітря протягом кількох діб поспіль опускається нижче +15 градусів. Наразі таких умов на всій території України ще не зафіксували.

Водночас тенденція до зниження температури вже спостерігається, тому синоптики надалі стежитимуть за погодними показниками, щоб визначити початок метеорологічної осені.

Нагадаємо, найближчими днями, 13 – 14 вересня, дощі змістяться до центральних областей, Харківщини, Одещини та Миколаївщини. На півдні 13 вересня місцями можливі значні опади та грози, тоді як в інших регіонах істотних дощів не очікується.

Температура вдень становитиме +15…+23 градуси на заході, півночі та в центрі та +25…+30 градусів на півдні й південному сході, вночі — +8…+16 градусів.