Тільки неспіврозмірні втрати ворога: військовий назвав єдину умову прориву в переговорах

Олександр Антонюк заявив, що стратегічних зрушень у перемовинах із Кремлем чекати не варто. Він підкреслив, що прорив можливий лише за умови неспіврозмірних втрат ворога та дзеркальної відповіді України.

Про це військовослужбовець та політичний консультант розповів в ефірі 24 Каналу, аналізуючи візити американських посередників до Москви.

Гуманітарний напрямок і позиція Москви

Експерт наголосив, що агресор не змінює загарбницьких намірів щодо України, тому очікувати на стратегічні результати від таких контактів марно.

За словами Антонюка, єдиною сферою, де наразі реально досягти практичних домовленостей, залишається гуманітарний трек. Йдеться насамперед про обміни військовополоненими, повернення цивільних заручників та евакуацію українців із тимчасово окупованих територій.

Коментуючи чутки про ймовірність прямих переговорів між лідерами України та Росії, експерт виключив реальні перспективи такої зустрічі, оскільки Кремль прагне винятково повної капітуляції Києва.

Дипломатичний прорив у цій екзистенційній війні можливий тільки тоді, коли Російська Федерація упреться в неспіврозмірні свої втрати та нашу адекватну дзеркальну відповідь,

– зазначив Олександр Антонюк.

Олександр Антонюк проаналізував дипломатичні консультації американських посередників у Москві: відео

Безпекова архітектура та мілітаризація

Він також акцентував, що український суверенітет є абсолютним пріоритетом, а рішення про приєднання до міжнародних організацій ухвалюватимуть виключно Україна та держави-члени, а не керівництво Росії. Очікування дозволів від Москви він назвав хибною стратегією.

Ми повинні паралельно працювати над створенням регіональних безпекових блоків, які стануть в основі реформи альянсу НАТО. Без України сьогодні глобальної безпеки в Європі просто неможливо,

– підкреслив військовослужбовець.

Він резюмував, що навіть після завершення активної фази бойових дій країні доведеться десятиліттями розвивати мілітаризацію економіки та суспільства, фокусуючись на безпековому факторі.

Раніше стало відомо, що тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі України, США та Росії завершилися без поступок з боку агресора.