Коли перша група F-16 попрямує в Україну: Данія назвала приблизні терміни
Вслід за Нідерландами Данія вирішила передати Україні винищувачі F-16. Голова датського уряду пояснила, коли наші захисники отримають ці літаки.
Володимир Зеленський та прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен дали спільну пресконференцію. Це сталося у неділю, 20 серпня.
До теми Данія оголосила, що передає Україні 19 винищувачів F-16
Коли Україна отримає F-16 від Данії
Прем'єр-міністрка Данії натякнула, що наша країна може отримати перші літаки до початку 2024 року.
Щодо того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишить землю Данії та попрямує в Україну,
– сказала вона.
Мовиться про 6 винищувачів. За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії 9 цих літаків. Решту заявлених F-16 Копенгаген передасть нашій державі у 2025-му. Фредеріксен сподівається, що ці літаки допоможуть Україні захистити своє небо та свій народ, а також повернути тимчасово окуповані росіянами території.
Вона зазначила, що Данія разом з Нідерландами є першими країнами, готовими надати непохитне зобов'язання Україні щодо винищувачів. Голова уряду висловила надію, що інші держави слідуватимуть цьому прикладу.
Що цьому передувало
- Зеленський з робочим візитом 20 серпня відвідав спочатку Нідерланди, а потім Данію. Український лідер разом з головою нідерландського уряду Марком Рютте побував на військовій базі в Ейндховені. Там він заліз в кабіну одного з винищувачів F-16 та заслухав доповідь про їхні особливості.
- Під час візиту в Данію Зеленський теж посидів у винищувачі F-16. Йому склала компанію прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен. Разом вони відвідали базу Скрідструп.
- Нідерланди повідомили, що передадуть Україні 42 винищувачі. Згодом до цієї ініціативи приєдналася й Данія, яка пообіцяла нашим захисникам 19 літаків F-16.