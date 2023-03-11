Не лише люди й техніка: від яких умов залежить контрнаступ ЗСУ

Усіх цікавить, коли Україна зможе почати наступальні дії. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що початок весняного контрнаступу вже не за горами.

Генерал-полковник Сирський найкраще сформулював терміни українського наступу, зазначивши, що ЗСУ підуть в атаку навесні. Таку думку 24 Каналу висловив Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Коваленко нагадав, що також свій прогноз стосовно початку контрнаступальних дій України висловив і Михайло Подоляк.

Терміни початку контрнаступу

Зокрема, радник глави ОП зазначив, що наступ ЗСУ почнеться приблизно через 2 місяці. За словами військового оглядача, люди можуть сприймати такі слова надто буквально.

"Всі одразу почнуть рахувати від 10 березня (дата заяви Подоляка – 24 Канал), коли ж воно відбудеться. А якщо контрнаступ не почнеться, то Подоляка будуть критикувати", – зауважив Коваленко.

Він додав, що прогноз радника глави ОП не суперечить заяві Сирського. Адже за 2 місяці все ще триватиме весна. Однак, на думку Коваленка, найкраще зупинитися на формулюванні, що ЗСУ підуть у контрнаступ саме навесні, без зайвої деталізації.

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Від яких умов залежить наступ ЗСУ

Зазвичай, коли говорять про контрнаступ, люди акцентують на тому, чи є в України достатня кількість техніки. Однак, як пояснив Коваленко, некоректно говорити виключно про технічну складову та кількість особового складу.

Є ще велика кількість інших умов та факторів, які мають відповідати контрнаступу. У тебе може бути хоч тисяча танків, але якщо ці умови та фактори не сприяють контрнаступу, ти однаково потрапиш у ситуацію тотального фіаско,

– наголосив військовий оглядач.

За його словами, саме від сукупності певних умов та факторів потрібно відштовхуватися.

Що завадило ЗСУ піти у наступ у грудні 2022 року

Коваленко заявив, що контрнаступ може розпочатися насправді хоч завтра, якщо цьому будуть сприяти умови.

Наведу один приклад. У грудні 2022 року ми могли реалізувати контрнаступальні дії на одному з плацдармів, але тоді нам не сприяв дуже важливий фактор – погода. Через теплу зиму ми не змогли розвивати успіх на одній із локацій,

– розповів військовий оглядач.

Він не розкрив назву місця з міркувань безпеки. Як зазначив Коваленко, не можна сказати, що це закінчилося дуже погано. Ба більше, за період вимушеної паузи були сформовані додаткові підрозділи, також Україна отримала додаткову техніку.

"Фактично коли ми зможемо почати контрнаступальні дії на цій локації, вони будуть значно потужнішими, аніж це могло б бути у грудні 2022 року", – наголосив Коваленко.

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