Коли почнуть діяти нові правила карантину: дата
Джерело:телеграм-канал Олега Немчінова
Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Вони почнуть діяти з 20 вересня.
Уряд ухвалив зміни ще 13 вересня. Вони передбачають, що вакциновані люди отримають певні привілеї.
До теми Якими будуть нові карантинні обмеження у різних зонах: роз'яснення МОЗ
Міністр Кабміну зазначив, що постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.
Нові правила карантину: що треба знати
В Україні стане більше COVID-сертифікатів побільшає. Зокрема, запровадять "жовті" та "зелені". Перші видаватимуть тим, хто отримав тільки першу дозу щеплення проти коронавірусу.
Обмеження жовтої зони не діятимуть, якщо 80% учасників масових заходів, освітніх закладів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортсменів та басейнів будуть із "зеленим" сертифікатом COVID.
У разі запровадження червоної зони, заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників матимуть "зелений" сертифікат. За наявності сертифікатів про вакцинацію, можна буде не відбувати самоізоляцію при перетині кордону.
Коронавірус в Україні: що відомо
- У вересні в Україні зросла захворюваність на коронавірус. Наприклад, за добу 14 вересня виявили 4 640 випадків хвороби.
- Від початку пандемії COVID-19 інфікувались 2 325 796 українців.
- Станом на 15 вересня одужало – 2 225 130 людей. На жаль, померли 54 550 громадян.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 6 028 879 людей.