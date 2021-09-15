Коли почнуть діяти нові правила карантину: дата

Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Вони почнуть діяти з 20 вересня.

Уряд ухвалив зміни ще 13 вересня. Вони передбачають, що вакциновані люди отримають певні привілеї.

До теми Якими будуть нові карантинні обмеження у різних зонах: роз'яснення МОЗ

Міністр Кабміну зазначив, що постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.

Нові правила карантину: що треба знати

В Україні стане більше COVID-сертифікатів побільшає. Зокрема, запровадять "жовті" та "зелені". Перші видаватимуть тим, хто отримав тільки першу дозу щеплення проти коронавірусу.

Обмеження жовтої зони не діятимуть, якщо 80% учасників масових заходів, освітніх закладів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортсменів та басейнів будуть із "зеленим" сертифікатом COVID.

У разі запровадження червоної зони, заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників матимуть "зелений" сертифікат. За наявності сертифікатів про вакцинацію, можна буде не відбувати самоізоляцію при перетині кордону.

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