Переговори про вступ України до ЄС: Мішель відповів, коли почнуть розгляд

На зимовому саміті Євросоюзу можуть обговорити перспективу вступу України та Молдови до ЄС. Зокрема, говоритимуть про старт переговорів.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з президенткою Молдови. До речі, чиновник оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Гроші підуть на підтримку стабільності Молдови.

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Євросоюз готує звіт

Мішель анонсував, невдовзі Європейська комісія має опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. Після результатів стане зрозуміло, коли можуть почати переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (Україна, Молдова, Грузія – 24 Канал) про їх прийом до ЄС,

– сказав політик.

Він уточнив, ймовірно питання про початок переговорів про вступ Молдови та України до Євросоюзу розглянуть на саміті в грудні 2023 року.

Що цьому передувало

Україна та Молдова в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС. Водночас Грузії поки відмовили у наданні статусу.

У лютому 2023 року стало відомо, що Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.