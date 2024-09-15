Коли прийде похолодання: метеорологиня назвала дату

Ті зниження температури, які наразі можемо відчувати, пов'язані з хмарністю. Її до України приніс циклон з Італії. Втім, похолодання на Заході – тимчасове.

Про це розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру. Тетяна Адаменко сказала, коли закінчиться метеорологічне літо.

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Коли похолодає

Літній характер погоди зберігатиметься в Україні щонайменше протягом тижня. Експертка пояснила, що літо завершиться, коли середньоденна температура нижча за +15 градусів. Наразі вона набагато вища, зокрема, сягає +18 – +22.

Можливо, на Заході через хмарність кілька днів температура буде нижчою. Однак, потім знову зросте. Тож якихось кардинальних змін очікувати поки не варто.

Представниця Укргідрометцентру зауважила, що вересень в Україні стає "літнім місяцем". Торік так було, можливо й цього року. Це вже тенденція.

Поточна модель прогнозує похолодання вже після 20 вересня, зокрема, 23 – 25 числа.

Деякі моделі кажуть, що навіть після 26 вересня,

– розповіла експертка.

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Зверніть увагу! За прогнозом Укргідрометцентру, 15 – 17 вересня вночі +14 – +19, у західних областях +9 – +15. Вдень +22 – +28. Однак, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +19 – +24 градуси. 16 вересня на Закарпатті та Прикарпатті +13 – +18.