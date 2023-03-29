Жодних морозів та снігу: коли в Україні потепліє

У вівторок на території нашої держави знову значно похолодало. На Заході та частково Півночі йшов мокрий сніг, окрім того, у деяких регіонах лютував вітер. Втім, синоптики дають надію, що вже незабаром знову буде тепло, без снігу та морозу.

Коли чекати повернення весняного тепла та яку найвищу температуру прогнозують найближчим часом, розповідаємо далі.

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Коли потепліє

За прогнозом Укргідрометцентру вдень, 29 березня, на Заході вже без істотних опадів. Тим часом на Півночі ще очікується невеликий мокрий сніг.

Зауважимо, що сьогодні температура повітря опуститься вже по всій території України. Вночі у більшості областей переважали мінуси. На Івано-Франківщині навіть до 6 градусів морозу.

Однак, вдень всюди хоча і невеликі, але плюси. Зокрема, найтепліше на Луганщині, Закарпатті, Херсонщині та в Криму, – до +7 градусів.

Низьку температуру прогнозують і в четвер. Водночас синоптики дають надію, що наприкінці тижня морози відступлять геть.

Потепління прийде в кінці тижня. А поки що гріємося всіма розумними способами, теплими котами та думками,

– зазначила Наталка Діденко.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, 1 та 2 квітня вже до +7 градусів вночі. Вдень до +16. Також очікується невеликий дощ.

Прогноз погоди на 2 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру