Коли припиняться дощі та грози: синоптики дали прогноз

У п'ятницю, 28 травня, та на вихідних Україну накриють дощі та грози. Така погода триматиметься у всіх регіонах, але синоптики тішать – недовго.

Крім того, країну накриє шквальний вітер, який сягатиме до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від +16 до +26 градусів.

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Дощі будуть рясними

На Півночі, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях 28 травня будуть помірні, місцями значні дощі. В інших регіонах прогнозують короткочасні опади.

Грози будуть скрізь, крім Заходу, на Півдні та Сході – місцями.

На вихідних прогнозують мокру погоду