Коли припиняться дощі та грози: синоптики дали прогноз

27 травня 2021 , 20:55
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Джерело:

Укргідрметцентр

У п'ятницю, 28 травня, та на вихідних Україну накриють дощі та грози. Така погода триматиметься у всіх регіонах, але синоптики тішать – недовго.

Крім того, країну накриє шквальний вітер, який сягатиме до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від +16 до +26 градусів.

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Дощі будуть рясними

На Півночі, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях 28 травня будуть помірні, місцями значні дощі. В інших регіонах прогнозують короткочасні опади.

Грози будуть скрізь, крім Заходу, на Півдні та Сході – місцями.

На вихідних прогнозують мокру погоду

Усі вихідні супроводжуватимуться короткочасними дощами та грозами. Щоправда, вночі 29 травня у більшості західних областей опадів не буде, а 30 травня у південних та центральних регіонах. Вітер трохи стишиться –  7 – 12 метрів за секунду, хоча подекуди все ще буде рвучким.

  • Температура на Заході, Житомирській та Вінницькій областях сягатиме +14...+19;
  • На Сході та Півдні – +23...+28;
  • На решті території – +17...+22.

Коли дощі закінчаться

Вже 31 травня – 1 червня в частині України буде сухо. Лише у західних та північних областях прогнозують невеликі короткочасні дощі та грози. Після цього поступово теплішатиме.


Прогноз погоди на 1 червня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ольга Музика