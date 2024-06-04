Жодного цілковито сонячного дня: як довго ще литимуть дощі та грози

У більшості областей України цього тижня буде нестійка та спекотна погода. Знову очікуються зливи з грозами. Окрім того, подекуди можливий град та шквали.

Скільки ще днів будуть опади в Україні, в яких областях литиме цього тижня, спрогнозував Ігор Кібальчич.

Дивіться також Чи буде в червні +40, коли припиняться грози і чи чекати похолодання: інтерв'ю з синоптикинею

Як довго ще будуть дощі та грози

Синоптик прогнозував, що у вівторок у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також вдень на Заході й Київщині подекуди сильні зливи, град та шквали 20 – 25 метрів на секунду.

У середу, 5 червня, уже в більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, будуть дощі з грозами. Вдень також місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У четвер у центральних і південних областях переважно без опадів. Тим часом на решті території України місцями грозові дощі. Також день в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю, 7 червня, в Україні вже переважно без опадів. Тільки вранці та вдень на Заході подекуди пройдуть грозові дощі.

У суботу в західних і місцями центральних регіонах знову очікуються короткочасні грозові дощі. Також на Заході в другій половині дня місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 метрів на секунду.

У неділю, 9 червня, на Заході та Півночі також утримається нестійкий характер погоди з грозовими дощами. На решті території України вже буде переважно без опадів.

Прогноз на червень