Морозів вже не буде: в Україну йде аномальне тепло і справжня весна

Холодна похмура погода і нічні морози незабаром покинуть Україну. Водночас їм на зміну нарешті прийде справжня квітуча весна.

Синоптики прогнозують, що в Україні скоро почнуться теплі сонячні дні. Чому до кінця тижня варто обов'язково переглянути свій гардероб – розповість далі 24 Канал.

Читайте також Повернення тепла та сніголавинна небезпека: прогноз погоди в Україні на 17 березня

Час витягати весняні речі – в Україну повертається тепло

17 березня у більшості регіонів України зберігатиметься похмура прохолодна погода. Однак, за прогнозами синоптиків, любителям тепла і сонечка не довго залишилося сумувати.

Зовсім скоро по всій території України стовпчики термометрів почнуть активно підійматися. Зокрема вже цієї неділі, 19 березня, температура зросте до +15 градусів.

День, обіцяють, пройде без опадів. Спостерігатиметься лише мінлива хмарність, однак українці все ж зможуть насолодитися весняним сонцем.

Наступний тиждень в Україні принесе ще більше приємностей – тепло з західних областей плавно пошириться на всю територію нашої держави. А 21 березня синоптики взагалі прогнозують аж до 17 градусів вище нуля.

Зауважимо, що наприкінці тижня можна буде ховати в шафу зимові речі, а їм на зміну діставати весняний гардероб. Від неділі тепла погода остаточно дозволить взувати кросівки замість чобіт.

Зверніть увагу Весняне тепло повертається в Україну: де та коли найбільше пригріє



Яку погоду прогнозують в Україні 21 березня / Скриншот з Укргідрометцентру