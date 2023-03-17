Морозів вже не буде: в Україну йде аномальне тепло і справжня весна
Джерело:Укргідрометцентр
Холодна похмура погода і нічні морози незабаром покинуть Україну. Водночас їм на зміну нарешті прийде справжня квітуча весна.
Синоптики прогнозують, що в Україні скоро почнуться теплі сонячні дні. Чому до кінця тижня варто обов'язково переглянути свій гардероб – розповість далі 24 Канал.
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Час витягати весняні речі – в Україну повертається тепло
17 березня у більшості регіонів України зберігатиметься похмура прохолодна погода. Однак, за прогнозами синоптиків, любителям тепла і сонечка не довго залишилося сумувати.
Зовсім скоро по всій території України стовпчики термометрів почнуть активно підійматися. Зокрема вже цієї неділі, 19 березня, температура зросте до +15 градусів.
День, обіцяють, пройде без опадів. Спостерігатиметься лише мінлива хмарність, однак українці все ж зможуть насолодитися весняним сонцем.
Наступний тиждень в Україні принесе ще більше приємностей – тепло з західних областей плавно пошириться на всю територію нашої держави. А 21 березня синоптики взагалі прогнозують аж до 17 градусів вище нуля.
Зауважимо, що наприкінці тижня можна буде ховати в шафу зимові речі, а їм на зміну діставати весняний гардероб. Від неділі тепла погода остаточно дозволить взувати кросівки замість чобіт.
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Яку погоду прогнозують в Україні 21 березня / Скриншот з Укргідрометцентру